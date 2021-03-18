"Бред сивой кобылы": Политтехнолог высмеял попытки Тихановской склонить Лукашенко к переговорам через онлайн-голосование

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук Александр Гусев высмеял призыв Светланы Тихановской к участию в онлайн-голосовании о старте переговоров оппозиции с белорусскими властями республики при посредничестве ОБСЕ и ООН. Как пояснил собеседник Лайфа, оппозиционным политикам свойственно апеллировать к международным организациям, в том числе к ОБСЕ, для продвижения своего политического курса, вот только усилия эти часто бесплодны.

"Вмешиваться во внутреннюю политику стран ОБСЕ не собирается, потому что не её функция. Главная задача — это политический мониторинг", — пояснил Гусев.

В целом, по мнению политтехнолога, такая активность Тихановской вызвана необходимостью "отработать деньги" и не дать мировому сообществу забыть о непримиримых противниках действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.

"Никакие онлайн-опросы в Беларуси не пройдут. У этих процессов легитимности нет, потому что кто его знает, как вы проголосовали. Это бред сивой кобылы. Там же сейчас все под никами, и, конечно, Лукашенко не обращает на это внимания ", — резюмировал собеседник Лайфа.

Напомним, 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты с требованием уступить главный государственный пост оппозиционерке Светлане Тихановской, которая вскоре покинула родину и получила убежище в Литве.

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