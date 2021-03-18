"После коронавируса были проблемы": Поветкин рассказал о состоянии перед реваншем с Уайтом

Видео предоставлено телеканалом "Рен-ТВ"

Российский боксёр Александр Поветкин рассказал о подготовке к бою с Диллианом Уайтом телеканалу "Рен-ТВ", который в прямом эфире покажет этот поединок.

"Подготовку свою оцениваю положительно, чувствую себя хорошо. После коронавируса были проблемы, но мы все их исправили, и вроде всё хорошо сейчас, — отметил Поветкин. — Тяжело ли было втягиваться в тренировочный процесс? Не сказать, что сильно тяжело. Было тяжеловато, но нормально".

Также 41-летний боксёр отметил, что из-за пандемии были сложности в поисках спарринг-партнёров.

"Спарринги на удивление прошли хорошо. Я рад, что приехал Магомед Меджидов и помог мне провести хорошие спарринги и тренировки. Сейчас был только Магомед, а перед переносом боя с Украины спортсмены приезжали, в частности Шевадзуцкий. А сейчас пандемия, всё закрыто, все боятся ездить. Со спарринг-партнёрами сейчас слабо получается", — сказал Александр.

Полную версию интервью вы можете посмотреть на сайте телеканала "Рен-ТВ".

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