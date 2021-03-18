Жена обвиняемого в изнасиловании дочери многодетного инвалида заявила, что признание из него выбили силой
По словам женщины, муж даже намеревался покончить с собой.
Семья в 2013 году. Фото © Соцсети
В мае 2020 года по подозрению в изнасиловании собственной 14-летней дочери в Уфе арестовали Рашида Г. Тогда 53-летний отец признался в том, что у него и дочки действительно была интимная связь. Однако, как стало известно Лайфу, спустя почти год супруга заявила, что признания из её мужа выбили.
По словам Рахилы, показания мужчины не были чистосердечными, он дал их под сильным давлением после избиений. В день задержания Рашида били по ногам и голове. А когда женщина потребовала предоставить ему адвоката, следователь якобы ей отказал и угрожал, что органы опеки заберут её детей в детдом. Также супруга рассказала, что муж даже хотел покончить с собой.
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В данный момент женщина наняла юриста и намерена добиваться освобождения мужа. Правоохранителям она уже сказала, что написала заявление в прокуратуру и обращение к главе Республики Башкортостан.
Судебное заседание и вынесение приговора состоится 24 марта в Уфе.
Ранее Лайф писал о московском таксисте, который "из-за помутнения" изнасиловал свою пассажирку.
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