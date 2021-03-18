Кадыров назвал Байдена пугалом и пригласил в Чечню на лечение
Глава Чечни призвал Белый дом как можно внимательнее следить за политиком и изучать всё, что даётся ему под подпись, иначе из-за "прогрессирующей деменции Байдена кровью умоётся весь мир".
Рамзан Кадыров. Фото © ТАСС / Афонина Елена
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на слова президента США Джо Байдена о Владимире Путине.
Напомним, накануне американский лидер заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Также в беседе с телеканалом ABC он оскорбил президента РФ Владимира Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе.
"Думал, что у него свои трезвые взгляды на дальнейшее развитие отношений с остальным миром. Я ошибся. Оказалось, что это очередное пугало, усаженное Госдепом на место предшественника. Возможно, конечно, что Байдену по указанию экс-президента Дональда Трампа подсыпали галлюциногенные препараты, но с этим пусть разбираются профильные службы", — написал Кадыров в своём телеграм-канале.
Глава Чечни также посоветовал администрации Белого дома как можно внимательнее следить за Байденом и изучать всё, что даётся ему под подпись, иначе из-за прогрессирующей деменции американского политика кровью умоётся весь мир.
"Байден хоть и был включён в мой санкционный список, но, учитывая, что американская медицина бессильна перед его недугом, приглашаю президента США к нам в Грозный. Мы вылечим Джо Байдена или как минимум постараемся ему восстановить память", — заключил Кадыров.
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