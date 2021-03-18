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Рощу миндальных деревьев высадили в Севастополе в память о Василии Лановом

Таким образом город-герой дал старт международной акции "Сад памяти". Эстафету уже подхватили Грозный, Махачкала и Новороссийск.

18 марта 2021, 14:34
<p>Фото © "ВКонтакте" / <a href="https://vk.com/vsezapobedu?w=wall-81675082_53156" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Волонтёры Победы"</a> </p>

Фото © "ВКонтакте" / "Волонтёры Победы"

На берегу Чёрного моря в Севастополе заложили миндалевую рощу в память о народном артисте СССР Василии Лановом, который являлся главным амбассадором и вдохновителем акции "Сад памяти". Сама акция впервые стартовала в России в прошлом году. Основная её идея — высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны. Первый Сад памяти Севастополя в прошлом году закладывал лично Лановой, а в этом году аллеи с саженцами уже появились в Грозном, Махачкале и Новороссийске.

Среди участников мероприятия в Севастополе сегодня была вдова Василия Ланового — народная артистка РСФСР Ирина Купченко.

Присоединиться может каждый. В России пройдёт международная акция "Сад памяти"

Присоединиться может каждый. В России пройдёт международная акция "Сад памяти"

"Василий Семёнович действительно любил этот город. За несгибаемость характера, за то, что он всегда был верен своей великой славе. Он и сам был таким же упорным, бесстрашным. Ни разу в жизни он не прогнулся ни перед кем и ни перед чем. Он никогда не искал мимолётной выгоды, всегда был верен себе и своей стране", — рассказала она.

Вдова Ланового Ирина Купченко. Фото © "ВКонтакте" / "Волонтёры Победы"

Вдова Ланового Ирина Купченко.

Фото © "ВКонтакте" / "Волонтёры Победы"

Акция "Сад памяти" продлится до 22 июня, охватив все 85 регионов России и зарубежье. Последняя мемориальная высадка состоится в День памяти и скорби в Бресте. Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого достаточно найти ближайшую точку акции на карте акции садпамяти2021.рф и зарегистрироваться на высадку.

Путин — о работе волонтёров акции #МыВместе: Невозможно было наблюдать без сильных эмоций

Путин — о работе волонтёров акции #МыВместе: Невозможно было наблюдать без сильных эмоций

Напомним, что актёр Василий Лановой умер 28 января. За месяц до этого они вместе с супругой заразились коронавирусом. Артиста перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ, однако спасти его не удалось. Соболезнования семье актёра выразили президент РФ Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, режиссёр и художественный руководитель Театра имени Вахтангова Римас Туминас и другие артисты, политики, общественные деятели.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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