Рощу миндальных деревьев высадили в Севастополе в память о Василии Лановом
Таким образом город-герой дал старт международной акции "Сад памяти". Эстафету уже подхватили Грозный, Махачкала и Новороссийск.
Фото © "ВКонтакте" / "Волонтёры Победы"
На берегу Чёрного моря в Севастополе заложили миндалевую рощу в память о народном артисте СССР Василии Лановом, который являлся главным амбассадором и вдохновителем акции "Сад памяти". Сама акция впервые стартовала в России в прошлом году. Основная её идея — высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны. Первый Сад памяти Севастополя в прошлом году закладывал лично Лановой, а в этом году аллеи с саженцами уже появились в Грозном, Махачкале и Новороссийске.
Среди участников мероприятия в Севастополе сегодня была вдова Василия Ланового — народная артистка РСФСР Ирина Купченко.
"Василий Семёнович действительно любил этот город. За несгибаемость характера, за то, что он всегда был верен своей великой славе. Он и сам был таким же — упорным, бесстрашным. Ни разу в жизни он не прогнулся ни перед кем и ни перед чем. Он никогда не искал мимолётной выгоды, всегда был верен себе и своей стране", — рассказала она.
Вдова Ланового Ирина Купченко.
Фото © "ВКонтакте" / "Волонтёры Победы"
Акция "Сад памяти" продлится до 22 июня, охватив все 85 регионов России и зарубежье. Последняя мемориальная высадка состоится в День памяти и скорби в Бресте. Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого достаточно найти ближайшую точку акции на карте акции садпамяти2021.рф и зарегистрироваться на высадку.
Напомним, что актёр Василий Лановой умер 28 января. За месяц до этого они вместе с супругой заразились коронавирусом. Артиста перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ, однако спасти его не удалось. Соболезнования семье актёра выразили президент РФ Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, режиссёр и художественный руководитель Театра имени Вахтангова Римас Туминас и другие артисты, политики, общественные деятели.
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