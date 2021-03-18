Рощу миндальных деревьев высадили в Севастополе в память о Василии Лановом

На берегу Чёрного моря в Севастополе заложили миндалевую рощу в память о народном артисте СССР Василии Лановом, который являлся главным амбассадором и вдохновителем акции "Сад памяти". Сама акция впервые стартовала в России в прошлом году. Основная её идея — высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны. Первый Сад памяти Севастополя в прошлом году закладывал лично Лановой, а в этом году аллеи с саженцами уже появились в Грозном, Махачкале и Новороссийске.

Среди участников мероприятия в Севастополе сегодня была вдова Василия Ланового — народная артистка РСФСР Ирина Купченко.

"Василий Семёнович действительно любил этот город. За несгибаемость характера, за то, что он всегда был верен своей великой славе. Он и сам был таким же — упорным, бесстрашным. Ни разу в жизни он не прогнулся ни перед кем и ни перед чем. Он никогда не искал мимолётной выгоды, всегда был верен себе и своей стране", — рассказала она.

Вдова Ланового Ирина Купченко. Фото © "ВКонтакте" / "Волонтёры Победы"

Акция "Сад памяти" продлится до 22 июня, охватив все 85 регионов России и зарубежье. Последняя мемориальная высадка состоится в День памяти и скорби в Бресте. Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого достаточно найти ближайшую точку акции на карте акции садпамяти2021.рф и зарегистрироваться на высадку.

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