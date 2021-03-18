Мексика задержала партию поддельной вакцины "Спутник V"

Таможенные органы Мексики задержали на государственной границе партию поддельной вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Отмечается, что дизайн упаковки полностью копировал внешний вид российского препарата.

"Российский фонд прямых инвестиций выражает благодарность Правительству Мексики, таможенным органам и Вооружённым силам страны за задержание поддельной партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V", — говорится в сообщении.

В РФПИ назвали произошедшее провокацией против российского препарата и напомнили, что на ампулах оригинального "Спутника V" имеется уникальный QR-код, с помощью которого можно узнать историю происхождения той или иной дозы вакцины.

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