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Категорий: 18

Мексика задержала партию поддельной вакцины "Спутник V"

В России назвали инцидент провокацией против препарата.

18 марта 2021, 14:45
<p>Фото © <a href="https://www.gob.mx/sat/prensa/aduanas-y-ejercito-mexicano-decomisan-vacunas-sputnik-v-en-aeronave-privada-en-la-aduana-de-campeche-043-2021" target="_blank" rel="noopener noreferrer">gob.mx</a></p>

Фото © gob.mx

Таможенные органы Мексики задержали на государственной границе партию поддельной вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Отмечается, что дизайн упаковки полностью копировал внешний вид российского препарата.

"Российский фонд прямых инвестиций выражает благодарность Правительству Мексики, таможенным органам и Вооружённым силам страны за задержание поддельной партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V", — говорится в сообщении.

Гинцбург: Ни одной смерти среди привившихся "Спутником V" не зарегистрировано

Гинцбург: Ни одной смерти среди привившихся "Спутником V" не зарегистрировано

В РФПИ назвали произошедшее провокацией против российского препарата и напомнили, что на ампулах оригинального "Спутника V" имеется уникальный QR-код, с помощью которого можно узнать историю происхождения той или иной дозы вакцины.

Ранее Лайф сообщал, что в Еврокомиссии назвали российскую вакцину "Спутник V" хорошим препаратом, после чего австрийский канцлер Себастьян Курц призвал власти Евросоюза как можно скорее одобрить применение вакцины и начать её поставки.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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