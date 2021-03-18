Мексика задержала партию поддельной вакцины "Спутник V"
В России назвали инцидент провокацией против препарата.
Фото © gob.mx
Таможенные органы Мексики задержали на государственной границе партию поддельной вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Отмечается, что дизайн упаковки полностью копировал внешний вид российского препарата.
"Российский фонд прямых инвестиций выражает благодарность Правительству Мексики, таможенным органам и Вооружённым силам страны за задержание поддельной партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V", — говорится в сообщении.
В РФПИ назвали произошедшее провокацией против российского препарата и напомнили, что на ампулах оригинального "Спутника V" имеется уникальный QR-код, с помощью которого можно узнать историю происхождения той или иной дозы вакцины.
Ранее Лайф сообщал, что в Еврокомиссии назвали российскую вакцину "Спутник V" хорошим препаратом, после чего австрийский канцлер Себастьян Курц призвал власти Евросоюза как можно скорее одобрить применение вакцины и начать её поставки.
Выбор редакции
Канцлер Австрии призвал власти ЕС как можно скорее дать допуск "Спутнику V"
Бывшего мужа Айзы задержали на Бали за подделку ПЦР-теста
Британцы рассказали про американскую ракету, которая сможет долететь до Москвы за 20 минут
Путин озвучил размер частных инвестиций в экономику Крыма к 2025 году
Мужчину огорчила весть о наложенном на его авто аресте, и он разбил его на глазах сотрудников ДПС - видео
Комментариев: 0