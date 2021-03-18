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Пользователи Telegram жалуются на проблемы в работе мессенджера

Кроме того, сбой наблюдается у ряда других интернет-сервисов.

18 марта 2021, 15:05
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Пользователи "Телеграма" жалуются на масштабный сбой в работе мессенджера. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По данным сайта, больше всего проблемы с мессенджером испытывают жители Европейской части России. Также сбои наблюдаются в некоторых районах Украины. Отмечается, что чаще всего пользователи (85%) не могут подключиться к серверам "Телеграма", ещё 14% сталкиваются с проблемами при отправке сообщений.

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Кроме того, по данным портала, проблемы наблюдаются в работе интернет-магазина Ozon, "Википедии", а также ряда игровых сервисов, таких как Blizzard, Origin и Electronic Arts.

А накануне Лайф сообщал, что с трудностями при использовании приложения столкнулись пользователи социальной сети TikTok.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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