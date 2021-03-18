Пользователи Telegram жалуются на проблемы в работе мессенджера
Кроме того, сбой наблюдается у ряда других интернет-сервисов.
Фото © ТАСС / Zuma
Пользователи "Телеграма" жалуются на масштабный сбой в работе мессенджера. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
По данным сайта, больше всего проблемы с мессенджером испытывают жители Европейской части России. Также сбои наблюдаются в некоторых районах Украины. Отмечается, что чаще всего пользователи (85%) не могут подключиться к серверам "Телеграма", ещё 14% сталкиваются с проблемами при отправке сообщений.
Кроме того, по данным портала, проблемы наблюдаются в работе интернет-магазина Ozon, "Википедии", а также ряда игровых сервисов, таких как Blizzard, Origin и Electronic Arts.
А накануне Лайф сообщал, что с трудностями при использовании приложения столкнулись пользователи социальной сети TikTok.
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