Пользователи Telegram жалуются на проблемы в работе мессенджера

Пользователи "Телеграма" жалуются на масштабный сбой в работе мессенджера. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По данным сайта, больше всего проблемы с мессенджером испытывают жители Европейской части России. Также сбои наблюдаются в некоторых районах Украины. Отмечается, что чаще всего пользователи (85%) не могут подключиться к серверам "Телеграма", ещё 14% сталкиваются с проблемами при отправке сообщений.

Кроме того, по данным портала, проблемы наблюдаются в работе интернет-магазина Ozon, "Википедии", а также ряда игровых сервисов, таких как Blizzard, Origin и Electronic Arts.

А накануне Лайф сообщал, что с трудностями при использовании приложения столкнулись пользователи социальной сети TikTok.

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