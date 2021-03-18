"Болезнь и глупость": Медведев напомнил Байдену о Фрейде в ответ на оскорбление Путина
В бытность вице-президентом Байден производил адекватное впечатление, отметил Медведев.
Фото © ТАСС / Зырянова Юлия
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что резкое заявление американского лидера Джо Байдена о Владимире Путине всего лишь издержки возраста.
Медведев отметил, что не раз виделся с Байденом, когда тот был вице-президентом США, и тогда он производил "адекватное впечатление".
"Но, судя по всему, время его не пощадило <...> Могу лишь вспомнить цитату доктора Фрейда: "Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость", — цитирует ТАСС зампреда Совбеза.
Напомним, накануне американский лидер Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Вместе с тем в беседе с телеканалом ABC политик оскорбил российского лидера Владимира Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. На его выпад уже отреагировали председатель Государственной думы Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и глава Республики Крым Сергей Аксёнов, а вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв не исключил ответных действий, если в администрации Байдена не извинятся за его слова.
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