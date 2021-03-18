"Болезнь и глупость": Медведев напомнил Байдену о Фрейде в ответ на оскорбление Путина

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что резкое заявление американского лидера Джо Байдена о Владимире Путине всего лишь издержки возраста.

Медведев отметил, что не раз виделся с Байденом, когда тот был вице-президентом США, и тогда он производил "адекватное впечатление".

"Но, судя по всему, время его не пощадило <...> Могу лишь вспомнить цитату доктора Фрейда: "Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость", — цитирует ТАСС зампреда Совбеза.

Авторы