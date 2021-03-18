СК РФ изучит списки латышских карателей, завербованных ЦРУ
Их проверят на причастность к геноциду мирного населения и реабилитации нацизма.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
В Следственном комитете России проверят списки латышских карателей, которые были предоставлены историками. В перечне находятся люди, которых завербовало ЦРУ после войны. Об этом сообщает РИА "Новости".
В ходе доклада фонда "Историческая память" авторы представили имена 23 человек, которые во время Великой Отечественной воевали против Советского Союза и были завербованы ЦРУ после 1945 года. В СК отметили, что предоставленные списки содержат достаточно информации для того, чтобы провести дальнейшие поисковые мероприятия.
"СК России и ранее изучал данные о карателях СС, проживавших и проживающих на территории иностранных государств, на причастность к геноциду мирного населения и реабилитации нацизма. Представленные историками материалы будут проверены следственным путём, в том числе в рамках механизма оказания правовой помощи", — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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