СК РФ изучит списки латышских карателей, завербованных ЦРУ

В Следственном комитете России проверят списки латышских карателей, которые были предоставлены историками. В перечне находятся люди, которых завербовало ЦРУ после войны. Об этом сообщает РИА "Новости".

В ходе доклада фонда "Историческая память" авторы представили имена 23 человек, которые во время Великой Отечественной воевали против Советского Союза и были завербованы ЦРУ после 1945 года. В СК отметили, что предоставленные списки содержат достаточно информации для того, чтобы провести дальнейшие поисковые мероприятия.

"СК России и ранее изучал данные о карателях СС, проживавших и проживающих на территории иностранных государств, на причастность к геноциду мирного населения и реабилитации нацизма. Представленные историками материалы будут проверены следственным путём, в том числе в рамках механизма оказания правовой помощи", — сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

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