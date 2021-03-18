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Британцы рассказали про американскую ракету, которая сможет долететь до Москвы за 20 минут

Её начнут испытывать в ближайшее время.

18 марта 2021, 15:16

Фото © Wikipedia

Издание Daily Express опубликовало информацию об американской гиперзвуковой крылатой ракете AGM-183A ARRW, являющейся "оружием быстрого реагирования воздушного базирования".

Отмечается, что у ракеты огромная скорость, благодаря которой она в теории способна долететь до Москвы максимум за 20 минут. Лётные испытания начнутся в ближайшее время.

Ракета способна развивать скорость до 20 Махов или примерно 24 500 км/ч. Такой снаряд долетит до Москвы за 20, а до Пекина — за 30 минут.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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