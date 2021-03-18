Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Мужчина выпал из окна гостиницы "Савой" в центре Москвы

Он находится в крайне тяжёлом состоянии.

18 марта 2021, 15:20
<p>Фото © ТАСС / Саверкин Александр</p>

Фото © ТАСС / Саверкин Александр

Инцидент произошёл в гостинице "Савой" в центре Москвы на улице Рождественке. Там мужчина выпал из окна третьего этажа.

Как рассказал Лайфу источник в экстренных службах, мужчина выжил и был госпитализирован в институт имени Склифософского. Он находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.

Мать выпавшего рассказала следователям, что в последнее время сын начал употреблять наркотики и неадекватно разговаривать по телефону. Изменения в его поведении произошли после знакомства с 32-летней девушкой. Именно она оплачивала гостиницу, куда мужчина переехал 19 февраля.

В Новочебоксарске школьник выпал с 25-го этажа, приземлился на машину и выжил

В Новочебоксарске школьник выпал с 25-го этажа, приземлился на машину и выжил

А ранее Лайф рассказывал, как в Петербурге пьяная десятиклассница выпала из окна жилого дома и выжила. Уже в больнице девушке диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и другие множественные телесные повреждения.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Британцы рассказали про американскую ракету, которая сможет долететь до Москвы за 20 минут

сегодня в 15:16

В Самаре женщина прыгнула в канализацию за провалившимся туда 4-летним сыном — видео

сегодня в 09:51

Мужчину огорчила весть о наложенном на его авто аресте, и он разбил его на глазах сотрудников ДПС

сегодня в 15:30

Во Внуково аварийно сел бизнес-джет без левой стойки шасси — видео

сегодня в 15:27

"Острый дефицит ликвидирован": Хуснуллин доложил Путину о ситуации с водоснабжением Крыма

сегодня в 15:18

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1