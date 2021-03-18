Мужчина выпал из окна гостиницы "Савой" в центре Москвы
Он находится в крайне тяжёлом состоянии.
Фото © ТАСС / Саверкин Александр
Инцидент произошёл в гостинице "Савой" в центре Москвы на улице Рождественке. Там мужчина выпал из окна третьего этажа.
Как рассказал Лайфу источник в экстренных службах, мужчина выжил и был госпитализирован в институт имени Склифософского. Он находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии.
Мать выпавшего рассказала следователям, что в последнее время сын начал употреблять наркотики и неадекватно разговаривать по телефону. Изменения в его поведении произошли после знакомства с 32-летней девушкой. Именно она оплачивала гостиницу, куда мужчина переехал 19 февраля.
А ранее Лайф рассказывал, как в Петербурге пьяная десятиклассница выпала из окна жилого дома и выжила. Уже в больнице девушке диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и другие множественные телесные повреждения.
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