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Во Внуково аварийно сел бизнес-джет без левой стойки шасси — видео

На борту, который следовал из Литвы, находились лишь два члена экипажа.

18 марта 2021, 15:27

Во Внуково аварийно сел бизнес-джет без левой стойки шасси.

Видео © LIFE

Бизнес-джет без одной стойки шасси аварийно сел в столичном аэропорту Внуково. Видео с места посадки в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS). Судя по кадрам, сперва самолёт садился штатно, а неполадка возникла в процессе — при приближении к земле.

По данным Лайфа, джет летел из Литвы. На борту находились лишь два члена экипажа, никто не пострадал.

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Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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