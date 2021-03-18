Во Внуково аварийно сел бизнес-джет без левой стойки шасси — видео

Бизнес-джет без одной стойки шасси аварийно сел в столичном аэропорту Внуково. Видео с места посадки в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS). Судя по кадрам, сперва самолёт садился штатно, а неполадка возникла в процессе — при приближении к земле.