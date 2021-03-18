Во Внуково аварийно сел бизнес-джет без левой стойки шасси — видео
На борту, который следовал из Литвы, находились лишь два члена экипажа.
Во Внуково аварийно сел бизнес-джет без левой стойки шасси.
Видео © LIFE
Бизнес-джет без одной стойки шасси аварийно сел в столичном аэропорту Внуково. Видео с места посадки в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS). Судя по кадрам, сперва самолёт садился штатно, а неполадка возникла в процессе — при приближении к земле.
По данным Лайфа, джет летел из Литвы. На борту находились лишь два члена экипажа, никто не пострадал.
Ранее мы писали, что самолёт Ан-2 совершил вынужденную посадку в поле на Ставрополье. А до этого борт авиакомпании S7, летевший из Новосибирска в Москву, экстренно приземлился в Тюмени из-за отказа двигателя.
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