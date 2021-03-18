Путин озвучил размер частных инвестиций в экономику Крыма к 2025 году

Президент России Владимир Путин заявил, что объём частных инвестиций в экономику Крыма должен превысить один триллион рублей к 2025 году. Об этом он сказал, открывая совещание с руководством регионов и Правительства Российской Федерации по вопросам развития Крыма и Севастополя.

"Хочу подчеркнуть: об успехе наших действий можно будет говорить, только если мы сумеем обеспечить существенный, кардинальный рост частных инвестиций. Их объём за предстоящие четыре года, то есть за 2022–2025 годы, в Крыму и Севастополе должен превысить один триллион рублей", — сказал Путин.

Глава государства добавил, что это весьма амбициозная задача. По его словам, она потребует слаженных действий федеральных, региональных и муниципальных властей. Президент подчеркнул, что вести работу необходимо будет в диалоге с деловым сообществом и внимательно относиться к поступающим от предпринимателей предложениям.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине. По данным ВЦИОМа, к воссоединению Крыма с РФ сейчас положительно относится почти 90% россиян.

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