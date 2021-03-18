Соседка рассказала о беременной женщине, которую брат жестоко зарезал прямо на улице
По её словам, убитая всегда очень хорошо и культурно выглядела.
Соседка рассказала об убитой в московских Котельниках беременной женщине. Видео © LIFE
Соседка рассказала Лайфу о беременной женщине, которую брат зарезал в московском районе Котельники.
"Да, мы встречались раньше, у неё два мальчика вроде, два сына, и на Porshe Cayenne, по-моему, ездила", — рассказала она.
Она также добавила, что убитая всегда очень хорошо и культурно выглядела, и совершенно не было похоже, что ей было сорок лет.
"Ну, я читала, что пишут в Интернете, но ничего такого. То, что ей 40 лет, так она не выглядит, нормальная, адекватная девушка, насчёт того, что говорят, вообще без понятия, ничего такого не видела", — сказала собеседница Лайфа.
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