Соседка рассказала о беременной женщине, которую брат жестоко зарезал прямо на улице

Соседка рассказала об убитой в московских Котельниках беременной женщине. Видео © LIFE

Соседка рассказала Лайфу о беременной женщине, которую брат зарезал в московском районе Котельники.

"Да, мы встречались раньше, у неё два мальчика вроде, два сына, и на Porshe Cayenne, по-моему, ездила", — рассказала она.

Она также добавила, что убитая всегда очень хорошо и культурно выглядела, и совершенно не было похоже, что ей было сорок лет.

"Ну, я читала, что пишут в Интернете, но ничего такого. То, что ей 40 лет, так она не выглядит, нормальная, адекватная девушка, насчёт того, что говорят, вообще без понятия, ничего такого не видела", — сказала собеседница Лайфа.

Авторы