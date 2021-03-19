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В Татарстане восемь детей отравились хлором в бассейне, возбуждено уголовное дело

Осмотр места происшествия выявил неисправность оборудования.

19 марта 2021, 07:20
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В городе Мензелинске (Татарстан) восемь детей попали в больницу после занятий в бассейне, трое из них госпитализированы. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Предварительно, ребята 2005–2008 г.р. отравились хлором. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В Красноярском крае с отравлением госпитализированы учащиеся Школы космонавтики

В Красноярском крае с отравлением госпитализированы учащиеся Школы космонавтики

"Во время занятий в бассейне дети почувствовали недомогание, после чего тренер вывел их на улицу и вызвал на место экстренные службы. Проведённый осмотр места происшествия выявил неисправность оборудования в помещении бассейна, в частности системы вентиляции", — говорится в сообщении СК.

Дальнейшие обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее Лайф сообщал, что в Красноярске более 90 детей отравилось после обеда в школьных столовых. Как уточнили в Управлении Роспотребнадзора по региону, предполагаемым фактором передачи возбудителя иерсиниозной инфекции (с предварительным диагнозом "псевдотуберкулёз") были овощные салаты, изготовленные с нарушением технологического процесса. Обвинение предъявлено главе сельхозкооператива "Алёнушка".

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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