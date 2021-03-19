В Татарстане восемь детей отравились хлором в бассейне, возбуждено уголовное дело

В городе Мензелинске (Татарстан) восемь детей попали в больницу после занятий в бассейне, трое из них госпитализированы. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Предварительно, ребята 2005–2008 г.р. отравились хлором. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

"Во время занятий в бассейне дети почувствовали недомогание, после чего тренер вывел их на улицу и вызвал на место экстренные службы. Проведённый осмотр места происшествия выявил неисправность оборудования в помещении бассейна, в частности системы вентиляции", — говорится в сообщении СК.

Дальнейшие обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее Лайф сообщал, что в Красноярске более 90 детей отравилось после обеда в школьных столовых. Как уточнили в Управлении Роспотребнадзора по региону, предполагаемым фактором передачи возбудителя иерсиниозной инфекции (с предварительным диагнозом "псевдотуберкулёз") были овощные салаты, изготовленные с нарушением технологического процесса. Обвинение предъявлено главе сельхозкооператива "Алёнушка".

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