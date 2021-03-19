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Актёр Театра российской армии Виталий Стремовский умер от коронавируса

Дата и место прощания с артистом станут известны позднее.

19 марта 2021, 07:02
<p>Виталий Стремовский. Фото © <a href="https://www.teatrarmii.ru/actors/vitaliy_lazarevich_stremovskiy/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Центральный академический Театр Российской Армии</a></p>

Виталий Стремовский. Фото © Центральный академический Театр Российской Армии

Заслуженный артист России, актёр Театра российской армии, режиссёр Виталий Стремовский умер от коронавируса на 74-м году жизни. Об этом сообщил его сын Илья.

"К сожалению, должен сообщить, что сегодня ночью папа умер. Он болел ковидом, и организм не справился", — написал мужчина в "Фейсбуке", уточнив, что о дате и месте прощания сообщит позже.

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Как сообщается на сайте театра, Виталий Стремовский родился 13 июня 1947 года в Москве. Окончил школу-студию МХАТ, мастерская Александра Карева, в 1972 году поступил в труппу Театра армии. В 1986 году артист получил режиссёрское образование в театральном училище им. Б. Щукина и поставил ряд спектаклей, некоторые из которых ("Схватка", "Старый холостяк и распутники") с успехом шли на сцене театра.

Ранее Лайф сообщал, что композитор Людмила Лядова скончалась на 96-м году жизни. Она была госпитализирована с коронавирусом. Народную артистку похоронили на Кунцевском кладбище рядом с её матерью.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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