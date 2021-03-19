Актёр Театра российской армии Виталий Стремовский умер от коронавируса
Дата и место прощания с артистом станут известны позднее.
Виталий Стремовский. Фото © Центральный академический Театр Российской Армии
Заслуженный артист России, актёр Театра российской армии, режиссёр Виталий Стремовский умер от коронавируса на 74-м году жизни. Об этом сообщил его сын Илья.
"К сожалению, должен сообщить, что сегодня ночью папа умер. Он болел ковидом, и организм не справился", — написал мужчина в "Фейсбуке", уточнив, что о дате и месте прощания сообщит позже.
Как сообщается на сайте театра, Виталий Стремовский родился 13 июня 1947 года в Москве. Окончил школу-студию МХАТ, мастерская Александра Карева, в 1972 году поступил в труппу Театра армии. В 1986 году артист получил режиссёрское образование в театральном училище им. Б. Щукина и поставил ряд спектаклей, некоторые из которых ("Схватка", "Старый холостяк и распутники") с успехом шли на сцене театра.
Ранее Лайф сообщал, что композитор Людмила Лядова скончалась на 96-м году жизни. Она была госпитализирована с коронавирусом. Народную артистку похоронили на Кунцевском кладбище рядом с её матерью.
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