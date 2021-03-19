Названо азиатское блюдо, облегчающее течение коронавируса

Традиционное корейское блюдо — острая квашенная капуста кимчхи — снижает тяжесть течения коронавирусной инфекции у пациентов. Таким мнением с ТАСС поделился адъюнкт-профессор южнокорейского Университета Ихва Ким Тэ Гюн, основываясь на результатах исследования немецкого учёного Жана Буске.

Поводом для изучения стал интерес к низкому уровню смертности от коронавируса в странах Северо-Восточной Азии. В рационе жителей этого региона есть большое количество специй и ферментированных овощей, поэтому акцент в исследовании был сделан именно на них.

Оказалось, что в традиционном блюде кимчхи содержится большое количество веществ, препятствующих развитию коронавирусной инфекции в организме, к примеру: сульфорафан, аллицин, капсаицин и гингерол. Именно они смягчают некоторые симптомы болезни и делают её течение гораздо более лёгким.

Интереснее всего то, что перечисленные вещества содержатся именно в специях и приправах, однако в сочетании с самой квашеной капустой продолжительность их положительных эффектов на организм значительно увеличивается. Таким образом, учёные пришли к выводу, что кимчхи может влиять на продолжительность жизни корейцев.

А ранее Лайф рассказывал про продукты, которые могут, напротив, усугубить течение коронавируса.

Авторы