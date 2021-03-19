Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Производители пожаловались в Генпрокуратуру и ФАС из-за потенциально опасных масок

Речь идёт о госзакупках респираторов FFP2 и FFP3.

19 марта 2021, 06:33

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты попросила Генпрокуратуру, ФАС и Росздравнадзор изучить тендеры на закупки защитных респираторов: АСИЗ подозревает, что в некоторых случаях их выиграли поставщики опасных для здоровья изделий.

Как пишет РБК, речь идёт о госзакупках масок-респираторов FFP2 и FFP3. В своём обращении эксперты указали, что несертифицированные средства защиты несут "смертельную угрозу жизни и здоровью сотрудников, работающих в красных зонах больниц, и способствуют распространению CoViD-19".

Россиянам напомнили, в каких случаях маски на улице обязательны

Россиянам напомнили, в каких случаях маски на улице обязательны

Производители масок сообщили Генпрокуратуре, что себестоимость их производства начинается от 60 рублей за штуку, в то время как больницы закупают их по цене от четырёх до девяти рублей. АСИЗ просит Генпрокуратуру провести проверку умышленного завышения цен на СИЗ весной 2020 года или их занижения.

Мексиканские учёные создали антикоронавирусную маску для носа

Мексиканские учёные создали антикоронавирусную маску для носа

Ранее в "Роскачестве" назвали самые бесполезные маски. Эксперты протестировали 14 торговых марок, в том числе девять российских и пять китайских, и пришли к выводу, что все защитные изделия пропускают вирусы. Однако есть и эффективные.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1