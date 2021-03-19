Производители пожаловались в Генпрокуратуру и ФАС из-за потенциально опасных масок

Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты попросила Генпрокуратуру, ФАС и Росздравнадзор изучить тендеры на закупки защитных респираторов: АСИЗ подозревает, что в некоторых случаях их выиграли поставщики опасных для здоровья изделий.

Как пишет РБК, речь идёт о госзакупках масок-респираторов FFP2 и FFP3. В своём обращении эксперты указали, что несертифицированные средства защиты несут "смертельную угрозу жизни и здоровью сотрудников, работающих в красных зонах больниц, и способствуют распространению CoViD-19".

Производители масок сообщили Генпрокуратуре, что себестоимость их производства начинается от 60 рублей за штуку, в то время как больницы закупают их по цене от четырёх до девяти рублей. АСИЗ просит Генпрокуратуру провести проверку умышленного завышения цен на СИЗ весной 2020 года или их занижения.

Ранее в "Роскачестве" назвали самые бесполезные маски. Эксперты протестировали 14 торговых марок, в том числе девять российских и пять китайских, и пришли к выводу, что все защитные изделия пропускают вирусы. Однако есть и эффективные.

Авторы