Япония ввела повышенную пошлину на экспорт американской говядины
Протекционистские меры будут действовать ближайший месяц.
Фото © ТАСС / AP / Paul Sancya
Япония ввела повышенную пошлину на импорт говядины американского производства. Причиной тому стало превышение оговорённых с США объёмов на ввоз мяса, сообщил японский министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Котаро Ногами.
"Защитные пошлины на американскую говядину пока будут действовать до 16 апреля. Мы согласовываем с США вопрос о проведении консультаций по этой проблеме", — сказал он.
В рамках соглашения США имеют право поставлять в Японию до 242 тысяч тонн говядины в год. Причём в этом году сроки заканчиваются 31 марта (конец финансового года в Японии), а лимит оказался превышен уже сейчас. В результате в рамках протекционистских мер правительство приняло решение поднять пошлину на импорт американского мяса с 25,8% до 38,5% для защиты своих производителей.
Ранее Лайф рассказывал, что в России решили в два раза увеличить пошлину на экспорт пшеницы внутри квоты. Соответствующую меру уже утвердил кабмин, а действовать она начнёт с июня этого года.
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