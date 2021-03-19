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Япония ввела повышенную пошлину на экспорт американской говядины

Протекционистские меры будут действовать ближайший месяц.

19 марта 2021, 05:23
<p>Фото © ТАСС / AP / Paul Sancya</p>

Фото © ТАСС / AP / Paul Sancya

Япония ввела повышенную пошлину на импорт говядины американского производства. Причиной тому стало превышение оговорённых с США объёмов на ввоз мяса, сообщил японский министр сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Котаро Ногами.

"Защитные пошлины на американскую говядину пока будут действовать до 16 апреля. Мы согласовываем с США вопрос о проведении консультаций по этой проблеме", — сказал он.

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В рамках соглашения США имеют право поставлять в Японию до 242 тысяч тонн говядины в год. Причём в этом году сроки заканчиваются 31 марта (конец финансового года в Японии), а лимит оказался превышен уже сейчас. В результате в рамках протекционистских мер правительство приняло решение поднять пошлину на импорт американского мяса с 25,8% до 38,5% для защиты своих производителей.

Ранее Лайф рассказывал, что в России решили в два раза увеличить пошлину на экспорт пшеницы внутри квоты. Соответствующую меру уже утвердил кабмин, а действовать она начнёт с июня этого года.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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