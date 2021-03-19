Япония ввела повышенную пошлину на экспорт американской говядины

"Защитные пошлины на американскую говядину пока будут действовать до 16 апреля. Мы согласовываем с США вопрос о проведении консультаций по этой проблеме", — сказал он.

В рамках соглашения США имеют право поставлять в Японию до 242 тысяч тонн говядины в год. Причём в этом году сроки заканчиваются 31 марта (конец финансового года в Японии), а лимит оказался превышен уже сейчас. В результате в рамках протекционистских мер правительство приняло решение поднять пошлину на импорт американского мяса с 25,8% до 38,5% для защиты своих производителей.