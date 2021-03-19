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Задержанный в Крыму украинский шпион признался, что собирал данные о доме Зеленского

Мужчина заявил, что действовал по указанию одного из руководителей СБУ.

19 марта 2021, 05:13

Задержание в Крыму россиянина, работавшего на спецслужбы Украины. Видео © ЦОС ФСБ РФ

Арестованный в Крыму сотрудниками ФСБ России Владислав Есипенко собирал информацию о доме президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии. Об этом задержанный рассказал в эфире телеканала "Крым-24".

"Я снимал для проекта "Крым. Реалии"* о жизни в Крыму: людей, выборы, какое состояние водохранилища, блиц-опросы. Редакция сама определяла, какие материалы выставлять. Было редакционное задание проекта — снять дом Зеленского в Ливадии. Я снял это", сказал Есипенко.

ФСБ показала видео задержания крымчанина, завербованного спецслужбами Украины

ФСБ показала видео задержания крымчанина, завербованного спецслужбами Украины

Мужчина сказал, что задание на съёмку получал от редактора "Радио Свобода"* Елены Сороки, а дублировал видео для Виктора Кравчука, которого он назвал одним из руководителей в СБУ. Есипенко говорит, что с последним его свёл общий знакомый в 2017 году во время поездки на Украину.

По словам задержанного, найденное у него взрывное устройство якобы приготовлено "для самообороны от агрессивных людей". Он также сообщил, что был судим на Украине за сокрытие доходов в 1998 году. На вопрос о том, жалеет ли он, что произошло, Есипенко ответил: "Сожалею".

Ранее Лайф писал о том, что ФСБ задержала крымчанина, работающего на спецслужбы Украины.

* Включено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Авторы
Юлия Коновалова

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