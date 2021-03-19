Задержанный в Крыму украинский шпион признался, что собирал данные о доме Зеленского

Задержание в Крыму россиянина, работавшего на спецслужбы Украины. Видео © ЦОС ФСБ РФ

Арестованный в Крыму сотрудниками ФСБ России Владислав Есипенко собирал информацию о доме президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии. Об этом задержанный рассказал в эфире телеканала "Крым-24".

"Я снимал для проекта "Крым. Реалии"* о жизни в Крыму: людей, выборы, какое состояние водохранилища, блиц-опросы. Редакция сама определяла, какие материалы выставлять. Было редакционное задание проекта — снять дом Зеленского в Ливадии. Я снял это", — сказал Есипенко.

Мужчина сказал, что задание на съёмку получал от редактора "Радио Свобода"* Елены Сороки, а дублировал видео для Виктора Кравчука, которого он назвал одним из руководителей в СБУ. Есипенко говорит, что с последним его свёл общий знакомый в 2017 году во время поездки на Украину.

По словам задержанного, найденное у него взрывное устройство якобы приготовлено "для самообороны от агрессивных людей". Он также сообщил, что был судим на Украине за сокрытие доходов в 1998 году. На вопрос о том, жалеет ли он, что произошло, Есипенко ответил: "Сожалею".

Ранее Лайф писал о том, что ФСБ задержала крымчанина, работающего на спецслужбы Украины.

* Включено в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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