"Тебе кирдык": В Омской области учительница избила второклассника указкой и натравила на него других детей

В школе села Усть-Заостровка Омской области учительница избила на уроке второклассника указкой и грязной тряпкой, а затем натравила на него других детей. По данным паблика "Инцидент Омск", педагог набросилась на мальчика из-за того, что он отвлёкся на соседа по парте.

Авторы поста говорят, что учительница сначала забрала тетрадь школьника, а на просьбы отдать стала бить ребёнка по рукам и ногам. Он плакал и спрашивал, за что с ним так поступают, на что получил ответ: "Для профилактики, не умеешь себя вести". При этом, как пишет паблик, учительница призвала смеющихся над мальчиком учеников "разобраться" с ним после уроков за школой, а затем повернулась к ребёнку и сказала: "Всё, тебе кирдык!"

На этом, однако, педагог не остановилась. Она взяла грязную тряпку и несколько раз ударила школьника по голове. Ученики же последовали её призыву и набросились на сверстника после уроков. Ребёнка окружили и начали пинать ногами. Авторы поста утверждают, что учительница и технички наблюдали за этим через окно, но не вмешались. Разняли драку старшеклассники. У пострадавшего шла кровь из носа и рта, у него множество синяков на руках и ногах, а также под глазом, разбита переносица, бровь и губы.

Разбираться с обидчиками в школу пришла бабушка мальчика. Она же написала заявление в Комитет по образованию Омской области. В пресс-службе Министерства образования региона рассказали Лайфу, что по факту происшествия проводится проверка.

Обращение родственницы было принято к рассмотрению, школу посетила комиссия, на встрече присутствовали представители родительского комитета, педагог-психолог и администрация учебного заведения. Отмечается, что ребёнок получил заключение психолого-медико-педагогической комиссии и в связи с отклонениями в поведении находится на внутришкольном контроле, социальный педагог проводит с ним индивидуальную коррекционную работу.

"Информация об избиении ребёнка во дворе школы и о насильственных действиях со стороны учителя не нашла подтверждения, но при этом факты повышения голоса и морального воздействия со стороны педагога подтвердились. Учитель, заменявшая основного педагога, к сожалению, не смогла найти подход к ребёнку. Учителю вынесено дисциплинарное взыскание. Бабушка мальчика к учителю претензий не имеет и с выводами комиссии согласна", — отметили в областном Министерстве образования.

В ведомстве добавили, что мать ребёнка не исполняет обязанности по воспитанию, злоупотребляет спиртным и часто уходит из дома. В ближайшее время бабушка оформит нотариальное согласие на представление прав и интересов несовершеннолетнего.

Проверку по факту происшествия проводит Следственный комитет Омской области. Об этом сообщается на сайте ведомства. В ходе неё будут выяснены все обстоятельства происшествия, степень вреда, причинённого школьнику, а также дана оценка действиям учительницы и одноклассников.

Авторы