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Автобус с работниками завода опрокинулся под Астраханью, пострадало пять человек

Транспортное средство следовало из посёлка Комсомольский в село Заволжское.

19 марта 2021, 04:51
<p>Фото © ГУ МЧС России по Астраханской области</p>

Фото © ГУ МЧС России по Астраханской области

Автобус, в котором находилось 30 сотрудников предприятия по производству томатной пасты "Астраханский", опрокинулся на трассе в Харабалинском районе Астраханской области. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, в результате ДТП пострадало пять человек.

"В 06:25 (мск) 19.03.2020 в ОДС ГУ МЧС России по Астраханской области поступило сообщение об опрокидывании пассажирского автобуса на региональной трассе в районе н.п. Вольное", — рассказали в управлении.

Транспортное средство следовало из посёлка Комсомольский в село Заволжское. В автобусе, по данным МЧС, находилось 30 рабочих. К месту ДТП направлена оперативная группа сотрудников МЧС России.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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