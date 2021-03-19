Автобус с работниками завода опрокинулся под Астраханью, пострадало пять человек

Автобус, в котором находилось 30 сотрудников предприятия по производству томатной пасты "Астраханский", опрокинулся на трассе в Харабалинском районе Астраханской области. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, в результате ДТП пострадало пять человек.

"В 06:25 (мск) 19.03.2020 в ОДС ГУ МЧС России по Астраханской области поступило сообщение об опрокидывании пассажирского автобуса на региональной трассе в районе н.п. Вольное", — рассказали в управлении.

Транспортное средство следовало из посёлка Комсомольский в село Заволжское. В автобусе, по данным МЧС, находилось 30 рабочих. К месту ДТП направлена оперативная группа сотрудников МЧС России.

Ранее в Калининграде водитель во время погони влетел в дерево, один человек погиб.

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