"Он 100% на пенсии": Глава UFC заявил, что Нурмагомедов завершил карьеру
Он поблагодарил бойца за всё и пожелал наслаждаться тем, что будет дальше.
Фото © Facebook / Khabib "the Eagle" Nurmagomedov
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов официально завершил свою карьеру, сообщил президент UFC Дана Уайт.
"Он 100% официально на пенсии. Было невероятно смотреть, как ты работаешь, спасибо тебе за всё, наслаждайся всем тем, что будет дальше, мой друг", — написал Уайт в "Твиттере".
Победу в поединке с Гейджи Нурмагомедов добыл во втором раунде, проведя удушающий приём, известный как "треугольник". После этого боя он завершил карьеру, защитив чемпионский титул лёгкого дивизиона в третий раз. Однако в январе 2021 года президент UFC Дана Уайт передал слова Хабиба о том, что он может вернуться в октагон, если кто-то из соперников "покажет что-то зрелищное" на турнире UFC 257, где в том числе будет драться и Конор Макгрегор.
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