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"Он 100% на пенсии": Глава UFC заявил, что Нурмагомедов завершил карьеру

Он поблагодарил бойца за всё и пожелал наслаждаться тем, что будет дальше.

19 марта 2021, 04:24
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/KhabibTheEagle/photos/1663545097089596" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Khabib "the Eagle" Nurmagomedov</a></p>

Фото © Facebook / Khabib "the Eagle" Nurmagomedov

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов официально завершил свою карьеру, сообщил президент UFC Дана Уайт.

"Он 100% официально на пенсии. Было невероятно смотреть, как ты работаешь, спасибо тебе за всё, наслаждайся всем тем, что будет дальше, мой друг", — написал Уайт в "Твиттере".

Нурмагомедов — о возвращении в UFC: Я сказал Уайту, какого развития событий хочу

Нурмагомедов — о возвращении в UFC: Я сказал Уайту, какого развития событий хочу

Победу в поединке с Гейджи Нурмагомедов добыл во втором раунде, проведя удушающий приём, известный как "треугольник". После этого боя он завершил карьеру, защитив чемпионский титул лёгкого дивизиона в третий раз. Однако в январе 2021 года президент UFC Дана Уайт передал слова Хабиба о том, что он может вернуться в октагон, если кто-то из соперников "покажет что-то зрелищное" на турнире UFC 257, где в том числе будет драться и Конор Макгрегор.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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