Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Прикамье
Один несовершеннолетний самостоятельно эвакуировался из дома.
Фото © МЧС России по Пермскому краю
В селе Перемское в Пермском крае произошло возгорание частного дома, есть погибшие. Об этом в пятницу сообщили в пожарно-спасательной части № 63 ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Отмечается, что сообщение о пожаре в двухквартирном доме поступило в 01:11 (мск). Горение происходило на площади 80 квадратных метров.
"До приезда пожарных один человек (несовершеннолетний) самостоятельно эвакуировался из дома. Есть погибшие", — говорится в сообщении.
В настоящее время пожар полностью потушен. В ликвидации огня участвовало 27 человек и 11 единиц техники, в том числе 16 человек и шесть единиц техники от МЧС РФ. Источник Лайфа уточнил, что в результате пожара погибло четыре человека, из которых двое — дети. По факту трагедии проводится проверка.
Ранее Лайф писал о том, что в Красноярском крае четверо детей погибли при пожаре в частном доме.
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