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В США обвинили китайскую делегацию в "игре на публику" на переговорах на Аляске

В Вашингтоне полагают, что представители Пекина сосредоточились на публичном представлении и зрелище.

19 марта 2021, 03:52
<p>Фото © ТАСС / EPA / Alex Plavevski </p>

Фото © ТАСС / EPA / Alex Plavevski

Китайская делегация нарушила протокол, превысив время своего выступления, в ходе переговоров с США в Анкоридже, штат Аляска. Об этом заявил представитель вашингтонской администрации высокого ранга.

На встрече в Анкоридже со стороны США присутствовали госсекретарь Энтони Блинкен и советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, а со стороны КНР — глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министр иностранных дел Ван И.

"Китайская делегация, судя по всему, прибыла [на переговоры] с целью игры на публику, сосредоточившись на публичном представлении и зрелище вместо содержания. Они чётко дали понять это, сразу же нарушив протокол", — сказал представитель администрации США в беседе с ТАСС.

По его словам, американцы прибыли на Аляску с намерением рассказать о принципах, интересах и ценностях, которые лежат в основе взаимодействия Вашингтона и Пекина. Собеседник агентства уточнил, что изначально стороны договорились выступить с вступительной речью длительностью не более двух минут, однако в результате всё растянулось более чем на час.

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отношения Штатов и КНР становятся "всё более враждебными".

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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