Юрист рассказал, какие надбавки к пенсии положены россиянам в 2021 году

В 2021 году предусмотрены обязательные надбавки к пенсиям и пособиям, однако выплат больше положенного, как в 2020 году, ожидать не стоит. Это связано с возвращением экономики в привычный режим после пандемии, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании "Достигация" Артём Баранов.

По словам юриста, 1 апреля текущего года социальные пенсии проиндексируют на 3,4%, это коснётся приблизительно 3,9 миллиона россиян, при этом средний размер пенсии составит 10 183 рубля. Лицам старше 80 лет, инвалидам первой группы, гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные родственники, а также жителям Крайнего Севера положена надбавка в двойном размере фиксированной выплаты, отметил Баранов. Также увеличатся выплаты по государственным пенсиям.

Помимо прочего государством будут предоставлены льготы на оплату жилищных и коммунальных услуг, снижение налоговой нагрузки на недвижимость, находящуюся в собственности у пенсионера, возможность бесплатного санаторного лечения, а также компенсация и проезд до места отдыха и обратно.

Ранее Лайф писал, что россиянам рассказали, кто имеет право на повышенную пенсию или льготы.

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