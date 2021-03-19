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На Украине рассказали о планах "выжать" Россию из Крыма

В Киеве намерены создать единый механизм давления на Москву.

19 марта 2021, 02:55
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев будет постепенно "выжимать" Россию из Крыма. Об этом министр рассказал в эфире телеканала "1+1".

Для этого, по словам политика, необходимо решить две задачи. Первая — вернуть полуостров "в топ вопросов международной повестки дня". Вторая — создать единый механизм воздействия, включая политические заявления и санкции, для того, чтобы иметь возможность системного давления на Москву.

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"Потому что только последовательным системным давлением мы выжмем Россию из Крыма", — подчеркнул Кулеба.

Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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