Задержанный в США россиянин Егор Крючков признал вину в подготовке кибератаки на Tesla
Хакер заявил на суде, что хотел за один миллион долларов подкупить сотрудника компании.
Егор Крючков. Фото © Соцсети
Россиянин Егор Крючков на суде в США признал себя виновным в сговоре с целью взлома компьютерной сети компании Tesla. Это сообщение опубликовала в четверг федеральная прокуратура в штате Невада.
"Российский гражданин сегодня в федеральном суде признал вину в сговоре с целью поездки в США для найма сотрудника компании в Неваде с целью установить программное обеспечение в компьютерную сеть компании", — отмечается в документе.
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Вынесение приговора запланировано на 10 мая. По данным следствия, 27-летний гражданин России и его сообщник летом 2020 года пытались за один миллион долларов нанять сотрудника компании, чтобы тот внедрил троянскую программу во внутреннюю сеть Tesla. После этого Крючков планировал шантажировать руководство компании.
Ранее Лайф писал о том, что в США предъявили обвинения задержанному россиянину Егору Крючкову.
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