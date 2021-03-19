В Роспотребнадзоре предупредили о возможном росте заболеваемости ковидом весной

Весной в России может произойти рост заболеваемости ковидом, но он будет небольшим и непродолжительным. Об этом предупредила врач-инфекционист, заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Весной, когда начинается оттепель, слякоть, дожди, воздух становится более влажный, что создаёт более комфортные условия для распространения CoViD-19 и всех сезонных коронавирусов. Поэтому можно допустить небольшой и относительно непродолжительный подъём заболеваемости в пределах от одной до нескольких тысяч от сегодняшних цифр", — объяснила она в беседе с РИА "Новости".