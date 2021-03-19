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В Роспотребнадзоре предупредили о возможном росте заболеваемости ковидом весной

Связано это с повышенной влажностью из-за оттепели, слякоти и дождей.

19 марта 2021, 02:07
<p>Фото © TASS / AP / Alessandra Tarantino Кредит</p>

Фото © TASS / AP / Alessandra Tarantino Кредит

Весной в России может произойти рост заболеваемости ковидом, но он будет небольшим и непродолжительным. Об этом предупредила врач-инфекционист, заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Весной, когда начинается оттепель, слякоть, дожди, воздух становится более влажный, что создаёт более комфортные условия для распространения CoViD-19 и всех сезонных коронавирусов. Поэтому можно допустить небольшой и относительно непродолжительный подъём заболеваемости в пределах от одной до нескольких тысяч от сегодняшних цифр", — объяснила она в беседе с РИА "Новости".

По оценке инфекциониста, показатели заболеваемости могут существенно и не измениться. Впрочем, соблюдение мер предосторожности и наращивание темпов вакцинации, как отметила Пшеничная, позволят добиться ещё большего снижения заболеваемости к концу весны.

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Ситуация с коронавирусом в РФ стабилизируется, хотя остаётся напряжённой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом вирусолог Алексей Аграновский предупредил, что возможен и новый подъём заболеваемости ковидом. Однако, по мнению эксперта, он будет мягче, чем осенний пик.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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