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Категорий: 18

Сенат Чехии выступил против применения "Спутника V" до одобрения ЕС

Прививочная кампания против коронавируса стартовала в стране в конце 2020-го.

18 марта 2021, 23:52
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Сенат Чехии в четверг, 18 марта, принял постановление, в котором потребовал разрешить использование в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V" только после её регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA). Об этом сообщается на сайте верхней палаты парламента.

"Нельзя разрешать применение [в Чехии] вакцины "Спутник V" до тех пор, пока она не прошла стандартный процесс одобрения в ЕМА", — говорится в документе.

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Прививочная кампания против коронавируса стартовала в Чехии 27 декабря 2020 года, вакцинировано уже 1,2 миллиона жителей, всего же население страны составляет 10,46 миллиона. Используются препараты компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

Напомним, ранее европейский медицинский регулятор EMA признал вакцину AstraZeneca безопасной и эффективной. В Британии выяснили, что препарат не вызывает образования тромбов у пациентов. После этого как минимум пять европейских стран возобновили вакцинацию указанным средством.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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