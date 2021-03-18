Сенат Чехии выступил против применения "Спутника V" до одобрения ЕС
Прививочная кампания против коронавируса стартовала в стране в конце 2020-го.
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Сенат Чехии в четверг, 18 марта, принял постановление, в котором потребовал разрешить использование в стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V" только после её регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA). Об этом сообщается на сайте верхней палаты парламента.
"Нельзя разрешать применение [в Чехии] вакцины "Спутник V" до тех пор, пока она не прошла стандартный процесс одобрения в ЕМА", — говорится в документе.
Прививочная кампания против коронавируса стартовала в Чехии 27 декабря 2020 года, вакцинировано уже 1,2 миллиона жителей, всего же население страны составляет 10,46 миллиона. Используются препараты компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.
Напомним, ранее европейский медицинский регулятор EMA признал вакцину AstraZeneca безопасной и эффективной. В Британии выяснили, что препарат не вызывает образования тромбов у пациентов. После этого как минимум пять европейских стран возобновили вакцинацию указанным средством.
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