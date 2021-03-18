Пять европейских стран возобновляют вакцинацию препаратом AstraZeneca

Пять европейских стран возобновляют вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca после того, как медицинский регулятор EMA признал её безопасность.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил, что прививки указанным препаратом начнутся с 19 марта, и пообещал лично вакцинироваться им уже завтра.

Аналогичное заявление сделал на заседании парламента глава британского кабмина Борис Джонсон. Он также поблагодарил Национальную службу здравоохранения Великобритании (NHS) за отличную работу по вакцинации в стране.

С 19 марта прививки препаратом AstraZeneca возобновятся в Германии, об этом заявил министр здравоохранения Йенс Шпан. Такое же решение приняли Латвия и Литва, сообщили главы Минздрава обеих стран.

Также прививочную кампанию вновь начнёт со следующей недели Испания, об этом сообщила в четверг газета El Pais со ссылкой на источники, присутствовавшие на правительственной встрече с региональными руководителями по этому вопросу.

Норвегия заявила, что торопиться с возобновлением вакцинации AstraZeneca не будет. Норвежские учёные сделали заявление о природе появления тромбозов после укола. По их мнению, сильный иммунный ответ после введения препарата может спровоцировать повышенное тромбообразование. Аналогичная картина уже известна в других областях медицины из-за использования определённых медикаментов.

Швеция временно отказалась использовать вакцину и пока не изменила своё решение. А Грузия, напротив, не стала приостанавливать прививочную кампанию AstraZeneca.

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