Россияне с 1 апреля смогут посещать Кипр без карантина по ковиду

Российские туристы с 1 апреля смогут въезжать на Кипр без прохождения карантина, только сдав ПЦР-тесты на коронавирус. Об этом сообщил министр туризма острова Саввас Пердиос.

"Прошлый год был тяжёлым для всех нас. Я надеюсь, что нынешний год будет лучше — и российские туристы вернутся на Кипр. 1 апреля мы вновь открываем российский рынок. Мы запускаем прямые рейсы из России, и туристы смогут прилететь к нам без необходимости прохождения карантина", — приводит его слова "Интерфакс-Туризм".

ПЦР-тесты россиянам необходимо сдавать дважды — не позже чем за 72 часа перед вылетом и по прибытии. Кроме того, следует зарегистрироваться на государственном сайте Cyprus FlightPass за 24 часа до отправления на остров, пояснил управляющий директор "TEZ TOUR Кипр" Иван Лавров.

Он также отметил, что Кипр является одним из наиболее востребованных направлений для путешественников из России, поэтому оператор и зарубежные партнёры "чрезвычайно рады" возобновлению туризма.

Ранее Кипр принял решение выдавать туристические визы россиянам с 1 марта, однако затем отложил открытие границ до 1 апреля. До этого времени Россия находится в так называемой серой зоне по ковиду, а въезд разрешён отдельным категориям граждан.

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