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Суд оправдал экс-депутата Рады, прострелившего мужчине ногу в новогоднюю ночь

Потерпевший отозвал свой иск после получения компенсации в полтора миллиона гривен ($53,6 тысячи).

18 марта 2021, 20:36
<p>Фото © ТАСС / Маркив Михаил</p>

Фото © ТАСС / Маркив Михаил

Суд признал невиновным экс-депутат Верховной рады Украины Сергея Пашинского, который прострелил ногу мужчине в новогоднюю ночь 2016-го. Об этом сообщает украинское издание судебной журналистки "Грати".

"Суд посчитал, что обвинение не доказало виновность Пашинского", — информирует издание.

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Адвокат потерпевшего Вячеслава Химикуса сообщила, что Пашинский выплатил потерпевшему компенсацию за нанесённый ущерб. Получив денежные средства, Химикус отозвал исковое заявление. По данным издания, размер возмещения не превышает полутора миллионов гривен ($53,6 тыс.). Такая сумма к выплате была предъявлена обвиняемому судом.

Инцидент произошёл в 2016 году. Пашинский и его жена стали участниками дорожного конфликта из-за стоявшего на обочине автомобиля пострадавшего, в результате которого владелец транспортного средства набросился на них. Пашинский прострелил нападавшему ногу. В отношении экс-депутата было заведено уголовное дело по статье "Хулиганство", но 1 августа 2017-го дело закрыли. Однако потерпевший подал жалобу в Европейский суд по правам человека и в сентябре 2019 года Госбюро вновь предъявило обвинение Пашинскому.

Ранее Лайф писал о том, что на депутата Рады завели дело за публикацию карты Украины без Крыма.

Авторы
Юлия Коновалова

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