Суд оправдал экс-депутата Рады, прострелившего мужчине ногу в новогоднюю ночь
Потерпевший отозвал свой иск после получения компенсации в полтора миллиона гривен ($53,6 тысячи).
Фото © ТАСС / Маркив Михаил
Суд признал невиновным экс-депутат Верховной рады Украины Сергея Пашинского, который прострелил ногу мужчине в новогоднюю ночь 2016-го. Об этом сообщает украинское издание судебной журналистки "Грати".
"Суд посчитал, что обвинение не доказало виновность Пашинского", — информирует издание.
Адвокат потерпевшего Вячеслава Химикуса сообщила, что Пашинский выплатил потерпевшему компенсацию за нанесённый ущерб. Получив денежные средства, Химикус отозвал исковое заявление. По данным издания, размер возмещения не превышает полутора миллионов гривен ($53,6 тыс.). Такая сумма к выплате была предъявлена обвиняемому судом.
Инцидент произошёл в 2016 году. Пашинский и его жена стали участниками дорожного конфликта из-за стоявшего на обочине автомобиля пострадавшего, в результате которого владелец транспортного средства набросился на них. Пашинский прострелил нападавшему ногу. В отношении экс-депутата было заведено уголовное дело по статье "Хулиганство", но 1 августа 2017-го дело закрыли. Однако потерпевший подал жалобу в Европейский суд по правам человека и в сентябре 2019 года Госбюро вновь предъявило обвинение Пашинскому.
Ранее Лайф писал о том, что на депутата Рады завели дело за публикацию карты Украины без Крыма.
Лента новостей
Байден ушёл с брифинга, проигнорировав вопрос о разговоре с Путиным
сегодня в 20:20
СМИ узнали о планах Байдена ввести новые санкции против "Северного потока – 2"
сегодня в 20:11
"Возможен сход лавины": В Пермском крае жители устроили свой горнолыжный курорт прямо в огромных сугробах на улицах города — видео
сегодня в 19:54
Выбор редакции
На депутата Рады завели дело за публикацию карты Украины без Крыма
Украинский депутат предрекла Одессе техногенную катастрофу
В Твери автоледи напала на памятник Кругу и подралась со своей машиной — видео
Группа от Белоруссии решила написать новую песню для Евровидения
Скидки на продукты: 5 самых выгодных акций в "Пятёрочке", "Магните" и "Дикси"
Комментариев: 0