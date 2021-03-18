Суд оправдал экс-депутата Рады, прострелившего мужчине ногу в новогоднюю ночь

Адвокат потерпевшего Вячеслава Химикуса сообщила, что Пашинский выплатил потерпевшему компенсацию за нанесённый ущерб. Получив денежные средства, Химикус отозвал исковое заявление. По данным издания, размер возмещения не превышает полутора миллионов гривен ($53,6 тыс.). Такая сумма к выплате была предъявлена обвиняемому судом.

Инцидент произошёл в 2016 году. Пашинский и его жена стали участниками дорожного конфликта из-за стоявшего на обочине автомобиля пострадавшего, в результате которого владелец транспортного средства набросился на них. Пашинский прострелил нападавшему ногу. В отношении экс-депутата было заведено уголовное дело по статье "Хулиганство", но 1 августа 2017-го дело закрыли. Однако потерпевший подал жалобу в Европейский суд по правам человека и в сентябре 2019 года Госбюро вновь предъявило обвинение Пашинскому.