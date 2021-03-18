На депутата Рады завели дело за публикацию карты Украины без Крыма

По факту размещения в своём Facebook государственной карты без Крыма на Украине завели уголовное дело на депутата партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадима Рабиновича. Об этом сообщила депутат Верховной рады от партии "Голос" Соломия Бобровская, опубликовав ответ офиса генерального прокурора.

В своём посте Рабинович хотел продемонстрировать разделение Украины по языковому признаку. Согласно его данным, юго-восточная часть Украины разговаривает только на русском языке, центральная — на суржике, и только часть западной — на украинском.

После этого СБУ заявила о проверке публикации депутата. Ему вменяют посягательство на территориальную целостность страны.

Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил, почему Крым является сакральным местом.

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