Политолог назвал важным периодом в развитии избирательной системы РФ усиление политического веса ЦИК

То, что в России усиливается политический вес Центральной избирательной комиссии, является важным периодом в истории и развитии избирательной системы страны. Таким мнением с Лайфом поделился политолог, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Леонид Поляков.

"За этот период председатель ЦИК Элла Памфилова, конечно, проделала гигантскую работу вместе со своими коллегами. Во-первых, удалось построить, я бы сказал, такую интегрированную систему вертикального контроля всего избирательного процесса. Следующий момент очень важен, взаимодействие с экспертным сообществом. Сначала был экспертный совет довольно большой, заседания происходили не очень регулярно, и это было вообще-то большое количество людей, которые не всегда участвовали в этом совете. Теперь группы экспертов довольно профессионально работают и очень помогают ЦИК в том, чтобы корректировать законодательство", — сказал он.

По словам политолога, Памфилова добилась права решать спорные ситуации, которые раньше провисали в воздухе. Наблюдается усиление и кадровых полномочий ЦИК, теперь возможно как предлагать, так и досрочно снимать кандидатов, ранее предложенных высшим должностным лицам регионов и их парламентам. Это тоже свидетельствует о доверии к ЦИК. Эксперт полагает, что под руководством Памфиловой предстоящие выборы пройдут законно, легально и штатно. Сейчас такое время, когда важно, чтобы на посту сохранялся профессионал, имеющий большой опыт этой работы, заключил Поляков.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила о нецелесообразности переноса выборов в Госдуму. Они назначены на третье воскресенье сентября, то есть 19-е число 2021 года. Одновременно будут проходить региональные и муниципальные выборы. Согласно данным на конец декабря 2020 года, в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав восьми субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

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