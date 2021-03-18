Хинштейн заявил, что будет участвовать в предстоящих выборах в Госдуму
Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей
На праймериз единороссов он пока не регистрировался.
Глава Комитета Госдумы по информполитике, заместитель секретаря генсовета партии "Единая Россия" Александр Хинштейн заявил, что намерен участвовать в выборах в Государственную думу РФ в 2021 году.
"Да, конечно", — цитирует парламентария ТАСС. Хинштейн также добавил, что пока не регистрировался на праймериз единороссов, так как "до конца апреля ещё есть время", и уточнил, что будет выдвигаться по тому же избирательному округу (Самарская область).
Напомним, выборы в Госдуму назначены на 19 сентября. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила о нецелесообразности переноса голосования. А Оксана Пушкина отказалась участвовать в выборах от своего округа.