Хинштейн заявил, что будет участвовать в предстоящих выборах в Госдуму

Глава Комитета Госдумы по информполитике, заместитель секретаря генсовета партии "Единая Россия" Александр Хинштейн заявил, что намерен участвовать в выборах в Государственную думу РФ в 2021 году.

"Да, конечно", — цитирует парламентария ТАСС. Хинштейн также добавил, что пока не регистрировался на праймериз единороссов, так как "до конца апреля ещё есть время", и уточнил, что будет выдвигаться по тому же избирательному округу (Самарская область).