В США заявили, что не станут отзывать своего посла из России

США не собираются отзывать своего посла Джона Салливана из России. Такое заявление сделала в четверг пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

"Наш посол Салливан остаётся в Москве. Мы поддерживаем… он и его команда поддерживают контакт с россиянами", — сказала она в ходе ежедневного брифинга.

Сообщается, что Салливан останется в Москве и продолжит в штатном режиме поддерживать контакты с российскими представителями.

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