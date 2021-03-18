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Категорий: 18

В США заявили, что не станут отзывать своего посла из России

Он продолжит поддерживать контакт с представителями РФ.

18 марта 2021, 17:22
<p>Фото © ТАСС / Бобылев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

США не собираются отзывать своего посла Джона Салливана из России. Такое заявление сделала в четверг пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

"Наш посол Салливан остаётся в Москве. Мы поддерживаем… он и его команда поддерживают контакт с россиянами", — сказала она в ходе ежедневного брифинга.

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Сообщается, что Салливан останется в Москве и продолжит в штатном режиме поддерживать контакты с российскими представителями.

Напомним, дипломатический конфликт разгорелся после того, как американский лидер Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Вместе с тем в беседе с телеканалом ABC политик оскорбил российского лидера Владимира Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. На его выпад уже отреагировали председатель Государственной думы Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и глава Республики Крым Сергей Аксёнов, а вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв не исключил ответных действий, если в администрации Байдена не извинятся за его слова.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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