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Категорий: 18

С 1 апреля россияне будут сдавать экзамен на права по новым правилам

Граждан ждёт ряд изменений.

18 марта 2021, 16:58
<p>Фото © Сорокин Донат / ТАСС</p>

Фото © Сорокин Донат / ТАСС

Новые правила проведения экзаменов на знания ПДД и вождение в России вступят в силу с 1 апреля. Среди прочего будет отменена проверка навыков будущих водителей на закрытой площадке, отмечается на сайте Госавтоинспекции.

"Ключевым изменением здесь станет то, что проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена теперь проводиться не будет", — говорится в сообщении.

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В ведомстве подчеркнули, что теперь оценка готовности обучающихся автошкол будет проводиться непосредственно в реальных условиях на улицах городов. Там уточнили, что новые правила распространяются на желающих научиться водить легковой автомобиль, грузовик или автобус. Для будущих мотоциклистов экзамен на площадке сохранится.

Среди других изменений стоит отметить возможность проводить экзамен с участием наблюдателя, которым может выступить, например, другой выпускник автошколы. Такие меры, по задумке, помогут разрешить возможные спорные ситуации.

Ранее Лайф сообщал, что по итогам 2020 года суммарный долг по штрафам ГИБДД вырос почти на один миллиард рублей и сейчас составляет 11,3 миллиарда.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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