Путин собрался на выходные в тайгу

Президент России Владимир Путин рассказал, что на выходных собирается поехать отдохнуть в тайгу. Речь об этом зашла, когда он предложил своему американскому коллеге Джо Байдену провести открытый разговор.

"Я бы не откладывал это в долгий ящик, я на выходных хочу съездить в тайгу, немножко там отдохнуть, а так можно было бы или завтра, или, скажем, в понедельник (провести дискуссию)", — сказал президент РФ после выступления на праздничном концерте в честь седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией.