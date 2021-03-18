Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Путин собрался на выходные в тайгу

Об этом он рассказал после выступления на праздничном концерте в честь седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

18 марта 2021, 16:49

Президент России Владимир Путин рассказал, что на выходных собирается поехать отдохнуть в тайгу. Речь об этом зашла, когда он предложил своему американскому коллеге Джо Байдену провести открытый разговор.

Путин предложил Байдену продолжить дискуссию в прямом эфире

Путин предложил Байдену продолжить дискуссию в прямом эфире

"Я бы не откладывал это в долгий ящик, я на выходных хочу съездить в тайгу, немножко там отдохнуть, а так можно было бы или завтра, или, скажем, в понедельник (провести дискуссию)", — сказал президент РФ после выступления на праздничном концерте в честь седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

"Крымчане вернулись в родную семью". Путин обратился к россиянам со сцены "Лужников"

"Крымчане вернулись в родную семью". Путин обратился к россиянам со сцены "Лужников"

Напомним, накануне американский лидер Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США, и оскорбил российского лидера Владимира Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. Президент России ответил на эти слова, вспомнив знакомую всем с детства поговорку "Кто как обзывается, тот так и называется". А позже российский лидер предложил своему американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Юнашев Александр
Юнашев Александр

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1