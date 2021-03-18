Путин собрался на выходные в тайгу
Об этом он рассказал после выступления на праздничном концерте в честь седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией.
Президент России Владимир Путин рассказал, что на выходных собирается поехать отдохнуть в тайгу. Речь об этом зашла, когда он предложил своему американскому коллеге Джо Байдену провести открытый разговор.
"Я бы не откладывал это в долгий ящик, я на выходных хочу съездить в тайгу, немножко там отдохнуть, а так можно было бы или завтра, или, скажем, в понедельник (провести дискуссию)", — сказал президент РФ после выступления на праздничном концерте в честь седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией.
Напомним, накануне американский лидер Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США, и оскорбил российского лидера Владимира Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. Президент России ответил на эти слова, вспомнив знакомую всем с детства поговорку "Кто как обзывается, тот так и называется". А позже российский лидер предложил своему американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире.
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