Мария Бутина — о жителях Крыма: "Мы своих не бросаем!" Видео © LIFE

Годовщина воссоединения Крыма с Россией является особым днём для каждого гражданина страны. Об этом заявила член Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Мария Бутина.

"Один мой знакомый однажды сказал, что здороваться с хорошим человеком надо каждый раз, когда встречаешься. Так же и поздравлять с воссоединением Крыма нужно каждый-каждый день. Сегодня особый день для каждого гражданина нашей страны, потому что мы вместе!" — подчеркнула она в беседе с Лайфом.

По словам Марии, сейчас главная задача — добиться отсутствия правовой дискриминации жителей полуострова на международном пространстве.

"Мы будем бороться за своих, потому что мы своих не бросаем!" — добавила собеседница Лайфа.

Ранее в ходе телемоста с жителями Крыма президент России Владимир Путин заявил, что власти страны сделают всё для обеспечения безопасности и стабильности в регионе, а также уделят внимание инфраструктуре полуострова, предприятиям малого и среднего бизнеса и туристической сфере.

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