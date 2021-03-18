Первые скважины для водоснабжения Крыма начнут бурить в Азовском море в апреле

Бурение первых скважин на дне Азовского моря для обеспечения бесперебойного водоснабжения в Крыму планируется начать уже в следующем месяце. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил зампредседателя правительства Марат Хуснуллин.

"Мы продолжаем вести работу по изучению возможности подачи воды со дна Азовского моря. Мы уже провели определённые проектные работы и в апреле месяце, хочу сказать, выйдем на бурение первых скважин", — сказал Хуснуллин.

В разговоре с президентом вице-премьер подчеркнул, что под дном моря находятся огромные запасы пресной воды, однако насколько глубоко и как далеко от берега, пока только предстоит выяснить. Хуснуллин добавил, что этим вопросом в ближайшее время займётся "Росгеология".

"У нас есть возможность в наш крымский водоканал попробовать подать эту воду, тогда у нас большая часть региона будет обеспечена дополнительным объёмом воды", — подчеркнул он.

Ранее Марат Хуснуллин также доложил Владимиру Путину, что острый дефицит воды в Крыму и Севастополе был ликвидирован, а объёмы её подачи будут увеличены к 2024 году.

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