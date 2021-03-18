Президент России Владимир Путин предложил своему коллеге Джо Байдену продолжить дискуссию в прямом эфире. Заявление прозвучало во время пресс-подхода в "Лужниках", где проходит праздничный концерт в честь седьмой годовщины воссоединения Крыма с нашей страной. Глава государства напомнил, что в прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от Байдена.

Путин предложил Байдену продолжить дискуссию в прямом эфире Фото © LIFE

"Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без всяких задержек, а прямо в открытой, прямой дискуссии", — рассказал российский лидер.

По словам Путина, это хорошо бы сделать "завтра или понедельник", но не в выходные, потому что в планах у президента отдохнуть в тайге.

Сегодня выпад Байдена в свой адрес прокомментировал и сам российский лидер. Путин заявил, что желает Байдену здоровья и делает это "без шуток и без иронии", а ещё напомнил "детскую поговорку с глубоким смыслом": кто обзывается, тот сам так называется.

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