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Путин предложил Байдену продолжить дискуссию в прямом эфире

Российский лидер не хочет "пикироваться заочно" и выступает за отрытый и прямой диалог.

18 марта 2021, 16:37

Президент России Владимир Путин предложил своему коллеге Джо Байдену продолжить дискуссию в прямом эфире. Заявление прозвучало во время пресс-подхода в "Лужниках", где проходит праздничный концерт в честь седьмой годовщины воссоединения Крыма с нашей страной. Глава государства напомнил, что в прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от Байдена.

Путин предложил Байдену продолжить дискуссию в прямом эфире

Фото © LIFE

"Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без всяких задержек, а прямо в открытой, прямой дискуссии", — рассказал российский лидер.

По словам Путина, это хорошо бы сделать "завтра или понедельник", но не в выходные, потому что в планах у президента отдохнуть в тайге.

Путин ответил на оскорбление Байдена: "Кто как обзывается, тот так и называется"

Путин ответил на оскорбление Байдена: "Кто как обзывается, тот так и называется"

Напомним, накануне американский лидер Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Вместе с тем в беседе с телеканалом ABC политик оскорбил российского лидера Владимира Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. На его выпад уже отреагировали председатель Государственной думы Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и глава Республики Крым Сергей Аксёнов, а вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв не исключил ответных действий, если в администрации Байдена не извинятся за его слова.

Casus belli: считать ли оскорбление нашего президента Байденом объявлением войны

Casus belli: считать ли оскорбление нашего президента Байденом объявлением войны

Сегодня выпад Байдена в свой адрес прокомментировал и сам российский лидер. Путин заявил, что желает Байдену здоровья и делает это "без шуток и без иронии", а ещё напомнил "детскую поговорку с глубоким смыслом": кто обзывается, тот сам так называется.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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