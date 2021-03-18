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Регион
Опубликовано 18 марта 2021, 16:26
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Путин: Мы не позволим использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба нам самим

Российский лидер отметил, что мы готовы жить в новых геополитических условиях и подставить плечо соседним братским народам. Но и злоупотреблять этим не позволим.

Путин: Мы не позволим использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба нам самим.

Видео © LIFE

Президент Владимир Путин предупредил, что Москва никогда не позволит, чтобы другие страны использовали наши "щедрые подарки", нанося ущерб России. Заявление прозвучало со сцены столичных "Лужников", где проходит праздничный концерт в честь седьмой годовщины воссоединения Крыма с нашей страной.

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Совершая экскурс в историю, Путин напомнил, как в 20-е годы прошлого века большевики, формируя Советский Союз, передали значительные территории, геополитическое пространство в адрес квазигосударственных образований. Не меньше Россия утратила и после развала СССР, однако, со слов главы государства, мы готовы жить в новых геополитических условиях.

"Мы рассматриваем наших соседей не просто как соседей, близких по географии, мы рассматриваем народы этих стран как братские народы, готовы подставить им плечо и локоть для того, чтобы обеспечить развитие, двигаться дальше, вместе идти вперёд, используя наши конкурентные возможности, а их достаточно", — рассудил российский лидер.

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"Но мы никогда не согласимся только с одним, чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано", подчеркнул Владимир Путин со сцены "Лужников".

Ранее президент поздравил всех с этой знаменательной датой и заметил, что этот праздник важен "не только для севастопольцев и крымчан, но и для всей нашей огромной страны".

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Марина Калегина
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