Путин объяснил, почему Крым является сакральным местом. Видео © LIFE

Крым является чрезвычайно важным местом для сердца, души и веры русского народа. Об этом заявил президент Владимир Путин со сцены московских "Лужников", где проходит праздничный концерт в честь седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Российский лидер напомнил, что наши предки осваивали эту территорию с древнейших времён, а уже в X веке её значительная часть вошла в состав древнерусского государства.

"Здесь, на этом месте, принял крещение князь Владимир и его дружина. Это значит, что именно здесь находится сакральное место, центр формирования нашего духовного единства, которое в конечном итоге легло в основу формирования русской нации и единого, централизованного российского государства", — заявил Владимир Путин со сцены "Лужников".

Продолжая экскурс в историю, глава государства напомнил, что в XVII, XVIII, XIX веках эти земли полностью вернулись законному владельцу, Российской империи.

"В 1853–1856 годах в результате нашествия иностранных полчищ, в 1941–1945 годах в результате нападения со стороны гитлеровской Германии каждая пядь этой земли оказалась обильно полита кровью русского, российского, советского солдата. Ну, конечно, это святая земля, для нас, для России", — добавил он.

Ранее президент поздравил всех с этой знаменательной датой и заметил, что этот праздник важен "не только для севастопольцев и крымчан, но и для всей нашей огромной страны".

Напомним, что история российского Крыма насчитывает не одну сотню лет. Более 230 лет назад русско-австрийский отряд под командованием Александра Суворова одержал победу над значительно превосходившим его по численности турецким войском в сражении при Рымнике, что позволило закрепить Северное Причерноморье и Крым в составе России. 9 апреля 1783 года Екатерина II подписала высочайший манифест "О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу". Крымский референдум 2014 года продолжил события тех дней, подтвердив историческую принадлежность полуострова России: за воссоединение проголосовало более 96% жителей полуострова. Однако власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования.

Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

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