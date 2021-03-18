В Москве возбудили первое уголовное дело о формировании ячейки АУЕ

Следственный комитет возбудил первое в Москве уголовное дело по факту организации ячейки запрещённого в РФ движения АУЕ*. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности общественной организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете", — говорится в сообщении СК.

По данным ведомства, ячейка была организована на территории СИЗО № 4 несколькими криминальными авторитетами. При этом, как сообщает РИА "Новости", возглавил её некий Валерий Маганов по кличке Валера Блатной, а всего участниками стали пять человек. Отмечается, что члены преступной группировки собирали деньги и переводили их другому авторитету.

Напомним, движение АУЕ признали экстремистским на территории России 17 августа. Эксперты решили, что субкультура представляет угрозу жизни и здоровью граждан страны, а также обществу и государству.

* Признано экстремистским по решению Верховного суда.



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