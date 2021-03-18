Бывшей пленнице скопинского маньяка предложили госзащиту

Руководитель СУ СКР по Рязанской области Владимир Никешкин предложил жертве скопинского маньяка Виктора Мохова государственную защиту. Сама девушка подтвердила Лайфу эту информацию.

"В ходе разговора Владимир Анатольевич сообщил о направлении им в УМВД России по Рязанской области поручения об особом контроле и принятии мер, направленных на усиление административного надзора в отношении Мохова, а также предложил Екатерине подготовить заявление о предоставлении ей государственной защиты", — говорится в сообщении ведомства.

Сама Екатерина Мартынова подтвердила Лайфу эту информацию. Но, по её словам, решение она пока не приняла.

"Мы остановились на том, что я обсужу это с адвокатом и мы вернёмся и расскажем, что мне конкретно нужно", — добавила девушка.

Напомним, преступление Виктор Мохов совершил в 2000 году, похитив двух девушек и заперев их в своём доме в Скопине. Одной из жертв на тот момент было всего 14 лет. Девушек он продержал в подвале почти четыре года, а одна из них за это время дважды рожала от маньяка, но оба раза преступник отбирал детей. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.

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