В Киеве отреагировали на доклад США об украинском следе при вмешательстве в выборы

Депутат Верховной рады Андрей Деркач прокомментировал, почему его упомянули в докладе разведки США о вмешательстве в американские выборы. Там он упоминается как один из "инструментов" президента России Владимира Путина. Всё из-за того, что ранее Деркач опубликовал запись разговора, состоявшегося в 2016 году, между тогдашним президентом Незалежной Петром Порошенко и Джо Байденом, который на тот момент был вице-президентом США.

На опубликованных плёнках американский политик раздавал указания украинскому главе государства, а тот отчитывался об их выполнении. Как позднее пояснил Деркач изданию "Страна.ua", его мотивом было разоблачение коррупции, а не вмешательство в американские выборы.

В доказательство своих слов парламентарий предоставил новые записи, на которых с Порошенко общаются бывший глава МИД Павел Климкин и начальник фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин, а также ряд неизвестных людей. В ходе разговора украинский лидер говорит исключительно на русском языке и часто матерится. Он учит подчинённых, как "как решить проблему по беспределу и быстро, а не по закону", объяснил Деркач.

Напомним, согласно докладу американской нацразведки, Россия во время предвыборной президентской кампании в США якобы стремилась очернить демократа Джо Байдена, тем самым помогая переизбраться Дональду Трампу. При этом в Вашингтоне не зафиксировали попыток Москвы получить доступ к избирательной инфраструктуре Штатов во время выборов главы государства. Также уточняется, что Иран якобы предпринимал попытки повлиять на голосование в Америке, пытаясь не допустить победы Трампа.

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