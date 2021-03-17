Посольство РФ направило Украине ноту протеста из-за провокаций против российских дипломатов
Москва требует тщательно расследовать инцидент.
Фото © ТАСС
Украинского временного поверенного Василия Покотило вызвали в МИД России из-за провокации против российских дипломатов в столице Незалежной. Посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста в связи с этим инцидентом.
"17 марта в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило, которому был выражен решительный протест в связи с имевшей место в Киеве 16 марта провокационной акцией против дипломатов посольства России на Украине", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Напомним, по данным УНИАН, накануне неизвестные расклеили возле Посольства РФ в Киеве фото российских дипломатов с надписями "Крым — это Украина". Сделано это было в годовщину референдума в Крыму, по итогам которого весной 2014 года полуостров стал частью РФ. Воссоединение с Россией тогда поддержало более 96% его жителей. Однако власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.
Выбор редакции
Замглавы МИД заявил о полном разрыве контактов Россия — НАТО по военной линии
У сотрудника Посольства Испании в Москве украли дипномера с машины
"Бросаю вызов кладбищенской мафии": Милонов предложил ввести электронное оформление захоронений
В центре Уфы мужчина зарезал адвоката и попытался покончить с собой — видео 18+
Возвращение года в ММА: обидчик Емельяненко нокаутировал украинского Плейбоя
Комментариев: 0