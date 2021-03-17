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Посольство РФ направило Украине ноту протеста из-за провокаций против российских дипломатов

Москва требует тщательно расследовать инцидент.

17 марта 2021, 10:10
<p>Фото © ТАСС</p>

Фото © ТАСС

Украинского временного поверенного Василия Покотило вызвали в МИД России из-за провокации против российских дипломатов в столице Незалежной. Посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста в связи с этим инцидентом.

"17 марта в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило, которому был выражен решительный протест в связи с имевшей место в Киеве 16 марта провокационной акцией против дипломатов посольства России на Украине", — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

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Напомним, по данным УНИАН, накануне неизвестные расклеили возле Посольства РФ в Киеве фото российских дипломатов с надписями "Крым — это Украина". Сделано это было в годовщину референдума в Крыму, по итогам которого весной 2014 года полуостров стал частью РФ. Воссоединение с Россией тогда поддержало более 96% его жителей. Однако власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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