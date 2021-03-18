"Нападение произошло в считаные секунды": Отец рассказал о травмах сына, которого атаковал соседский пёс

Отец мальчика, на которого в Новосибирске напала бойцовская собака, рассказал о том, как всё произошло. По его словам, сын собирался на улицу вместе с мамой, но поехал на другом лифте и в подъезде наткнулся на соседского пса. Нападение животного произошло внезапно.

"У нас два лифта в доме. Грузовой был на этаже, и он на нём решил спуститься вниз и ждать маму. Жена спускалась на следующем лифте. И столкнулась с хозяйкой (собаки) лицом к лицу, но не видела, что сын спрятался в тамбуре первого этажа. Нападение было в считаные секунды. А раны — увы, нет! Сыну зашивали ногу, повреждена мышца икроножная, запрещена опора на ногу на шесть недель", — написал мужчина в соцсетях.