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"Нападение произошло в считаные секунды": Отец рассказал о травмах сына, которого атаковал соседский пёс

СК уже начал доследственную проверку инцидента.

18 марта 2021, 16:45
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Отец мальчика, на которого в Новосибирске напала бойцовская собака, рассказал о том, как всё произошло. По его словам, сын собирался на улицу вместе с мамой, но поехал на другом лифте и в подъезде наткнулся на соседского пса. Нападение животного произошло внезапно.

"У нас два лифта в доме. Грузовой был на этаже, и он на нём решил спуститься вниз и ждать маму. Жена спускалась на следующем лифте. И столкнулась с хозяйкой (собаки) лицом к лицу, но не видела, что сын спрятался в тамбуре первого этажа. Нападение было в считаные секунды. А раны — увы, нет! Сыну зашивали ногу, повреждена мышца икроножная, запрещена опора на ногу на шесть недель", — написал мужчина в соцсетях.

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Напомним, что 16 марта в Новосибирске собака бойцовской породы атаковала девятилетнего школьника, пока хозяйка животного просто стояла и смотрела на это. СК уже начал доследственную проверку данного инцидента.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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