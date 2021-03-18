Байден не жалеет о своих резких словах в ответ на вопрос о Путине

Президент США Джо Байден не жалеет о своём резком высказывании в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Путин ответил на оскорбление Байдена: "Кто как обзывается, тот так и называется"

Сегодня выпад Байдена в свой адрес прокомментировал и сам российский лидер. Путин заявил, что желает Байдену здоровья и делает это "без шуток и без иронии", а ещё напомнил "детскую поговорку с глубоким смыслом": кто обзывается, тот сам так называется.