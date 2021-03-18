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Байден не жалеет о своих резких словах в ответ на вопрос о Путине

По словам Джен Псаки, её шеф "дал прямой ответ на прямой вопрос".

18 марта 2021, 17:20
<p>Фото © ТАСС / EPA / Yuri Gripas / POOL</p>

Фото © ТАСС / EPA / Yuri Gripas / POOL

Президент США Джо Байден не жалеет о своём резком высказывании в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Нет. Президент дал прямой ответ на прямой вопрос", — заявила она на регулярном брифинге для журналистов.

Путин ответил на оскорбление Байдена: "Кто как обзывается, тот так и называется"

Путин ответил на оскорбление Байдена: "Кто как обзывается, тот так и называется"

Как ранее сообщал Лайф, вчера Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Вместе с тем в беседе с телеканалом ABC политик оскорбил российского лидера Владимира Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. На его выпад отреагировали председатель Государственной думы Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и глава Республики Крым Сергей Аксёнов, а вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв не исключил ответных действий, если в администрации Байдена не извинятся за его слова.

Путин предложил Байдену продолжить дискуссию в прямом эфире

Путин предложил Байдену продолжить дискуссию в прямом эфире

Сегодня выпад Байдена в свой адрес прокомментировал и сам российский лидер. Путин заявил, что желает Байдену здоровья и делает это "без шуток и без иронии", а ещё напомнил "детскую поговорку с глубоким смыслом": кто обзывается, тот сам так называется.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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